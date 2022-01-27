На Харьковщине ликвидировали банду грабителей

По версии досудебного следствия, организовал банду 39-летний уроженец России.

В Харьковской области полицейские в результате спецоперации задержали четырех участников преступной группы, которые "специализировались" на грабежах. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По версии досудебного следствия, организовал банду 39-летний уроженец России, который сейчас живет в Харьковской области, неоднократно судимый. У него было три сообщника.

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Злоумышленники в декабре 2021 года совершили разбойное нападение на несовершеннолетнего жителя Харьковской области. Кроме того, они планировали напасть на мужчину, который занимается обменом валют. Но перед этим злоумышленника совершили разбойного нападение на 84-летнего пенсионера, считая, что у него есть определенные накопления.

Во время нападения на пенсионера злоумышленников задержали бойцы спецподразделения КОРД. Нужно отметить, что грабители представились пенсионеру сотрудниками полиции.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины (Разбой). Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы. Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении.

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Напомним, ранее стало известно, что полицейские Винницкой области разоблачили межрегиональную преступную группу, участники которой занимались сбытом метадона. Возглавляла ее 32-летняя женщина.

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