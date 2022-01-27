Не такие и пьющие: Украина стала одной из самых трезвых стран Европы

Официально каждый украинец в среднем выпивает 8,6 литров алкоголя за год, и это очень низкий показатель.

В рамках исследования выяснилось, что Украина — одна из самых трезвых стран Европы. Она заняла 35 место среди 39 государств по уровню употребления алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты на своей странице в Facebook.

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"...как оказалось, мы не такая уж и пьющая нация. Среди 39-ти европейских стран, которые исследовались, Украина занимает 35 место", — говорится в сообщении.

Как подсчитала Всемирная организация здравоохранения, в среднем каждый украинец старше 15 лет за год выпивает 8,6 литров алкоголя.

На фоне таких позитивных показателей в Счетной палате считают, что указанное число может занижать алкоголь, изготовленных или ввезенный в Украину нелегально.

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Например, как подсчитали в Минэкономики, налоговой и таможенной службах, нелегальное изготовление или импорт алкоголя в Украине может иметь долю на рынке от трети до половины от общего показателя употребленного алкоголя. Окончательное число зависит от вида продукции.

Кроме того, законодательство плохо регулирует торговлю алкоголем через интернет. Достоверно установить покупателя невозможно, а потому алкоголь могут покупать несовершеннолетние.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре из-за халатности таможенников государство потеряло 145 млн грн.

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