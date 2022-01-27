Расстрел в Днепре: Полиция нашла 14 пустых магазинов от автомата

Часть похищенного из оружейной комнаты солдат выбросил в заброшенном здании

Правоохранители нашли пустые магазины от автомата, которые выбросил Артем Рябчук после расстрела сослуживцев. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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После задержания военнослужащего полицейские начали отрабатывать близлежащую территорию в городе Подгородное Днепропетровской области. При осмотре заброшенного здания на расстоянии около 500 метров от места задержания были найдены части АКСУ, 14 пустых магазинов к нему, жилет-"разгрузка" и другие вещи, оставленные подозреваемым.

Отмечается, что все вещественные доказательства направлены в Государственное бюро расследований.

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Отметим, что во время первичного допроса на месте задержания Рябчук сам признался, что в заброшенном здании бросил пустые магазины от автомата. Пустыми они оказались потому, что изначально в них было только по 10 патронов, но солдат сам перезарядил несколько магазинов до полного комплекта в 30 патронов.

Напомним, командующий Нацгвардии Балан подал в отставку. Такое решение было принято из-за трагедии в Днепре.

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