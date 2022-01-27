Командующий Нацгвардии Балан подал в отставку

Такое решение было принято из-за трагедии в Днепре.

| Автор: Шароди Диана

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан уходит с поста из-за трагедии в Днепре / УНИАН

Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку после трагедии на Южмаше.

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Об этом он сообщил во время брифинга.

По словам Балана, он написал рапорт министру внутренних дел.

Также Госбюро расследований на брифинге не озвучило мотивы расстрела нацгвардейцев их сослуживцем Артёмом Рябчуком. На данный момент следователи ГБР проверяют

информацию про возможную драку военнослужащих двухмесячной давности и травлю Рябчука.

В ходе брифинга сообщили, что в Днепре работает 18 следователей из Киева и Полтавы, чтобы в ближайшее время дело попало в суд. Для подозреваемого будут просить содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, инцидент произошел около 03:00 на территории завода "Южмаш". Солдат-срочник застрелил пять человек, среди которых гражданская женщина, и ранил еще пятерых. После этого он сбежал вместе с автоматом Калашникова.

Военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, которого задержали за расстрел военных в городе Днепр, якобы сам попросил прохожую вызвать полицию и сообщить о его местонахождении.

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В сети появилось видео с моментом непосредственного задержания Артема Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре. Ролик опубликовал на своей странице в Фейсбук руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков.

После задержания прямо на месте полицейские провели первый допрос. Артем Рябчук, который застрелил пятерых сослуживцев в Днепре, рассказал детали случившегося. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.