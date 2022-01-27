У "Слуг народа" в ВРУ антирекорд по количеству заболевших

Сейчас коронавирусом заболели 23 народных депутата из "Слуги народа".

| Автор: Шароди Диана

На данный момент болеет больше всего депутатов СН за все время пандемии / Иллюстративное фото / УНИАН

Нынешнее количество заболевших депутатов из фракции "Слуга народа" — антирекорд за все время пандемии.

Об этом сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга Народа" Covid выявлено еще у 6 народных депутатов. В итоге, по состоянию на данный момент болеет 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии",

— написала Юлия Палийчук в своем Телеграм-аккаунте.

Отметим, в Украине минувшие сутки применили 82 360 доз различных вакцин против коронавируса COVID-19, что примерно соответствует показателю за вторник. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 27 января. С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек. В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.

Кроме того, уже почти 300 тыс украинцев привились от COVID третьей дозой.

Читайте также: Депутата Херсонского облсовета задержали на взятке

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области преступную группу, участники которой массово подделывали сертификаты про вакцинацию от COVID-19 и справки про негативные ПЦР-тесты. Ее возглавлял депутат одного из райсоветов Харьковской области, сообщила пресс-служба СБУ.