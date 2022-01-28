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2022-й станет последним годом пандемии COVID-19, — Минздрав

Надеется на это можно благодаря наличию вакцин и видам коронавируса, которые менее агрессивны.
 |  Автор: Иван Кузенко
2022-й станет последним годом пандемии COVID-19, — Минздрав
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

2022 год станет последним годом пандемии COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, выступая в Верховной Раде

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По словам главы Минздрава, наличие вакцин и противовирусных препаратов прямого воздействия является четкими сигналами того, что человечество может побороть коронавирус. Кроме того, его штаммы становятся менее агрессивными. 

"Появление вакцин и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками дает нам возможность оптимистично надеется, что 2022 год будет последним для пандемии", — подчеркнул Ляшко.

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Примечательно, что на фоне заявления министра в Евросоюзе значительно ослабляют карантин. Например, с 1 февраля COVID-19 не будет считаться болезнью, опасной для общества. Также странам рекомендуют снять все ограничения на путешествия для людей с сертификатами о вакцинации.

В это же время из-за циркуляции в Украине менее опасного, но более заразного штамма "Омикрон", за сутки был установлен антирекорд по новым пациентам — 34,4 тыс больных.

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