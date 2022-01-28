Украина и Канада обновят Соглашение о зоне свободной торговли

Ожидается расширение сотрудничества во многих аспектах.

Украина и Канада проведут переговоры, на котором обновят Соглашение о зоне свободной торговле между государствами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

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Так, расширение документа анонсировали украинский министр экономики Юлия Свириденко и канадский министр внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Мэри Инг во время онлайн-встречи, которая прошла 27 января.

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Как рассказали в Минэкономики, в рамках грядущих переговоров о модернизации Соглашения о зоне свободной торговле стороны будут обсуждать возможность расширения сотрудничества во многих сферах. Речь идет, в том числе, о сфере услуг, трудоустройства, инвестиций, электронной торговли и окружающей среды.

"Стороны намерены обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно предприятий малого и среднего бизнеса", — отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, что президенты Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили увеличение финансовой поддержки со стороны США и укрепление обороны Украины.

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