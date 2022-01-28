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Действующего нардепа поймали при получении взятки, - НАБУ
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали при получении взятки действующего народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Отмечается, что депутата поймали на "горячем", когда он получил взятку в размере 558 тысяч гривен.
"По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - пишет пресс-служба НАБУ.
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Имя нардепа не раскрывается. Детали дела также обещают сообщить позже.
По информации телеграм-канала Perepichka News, задержан депутат "Слуги народа" Сергей Кузьминых.
Напомним, на Одесчине военный пытался подкупить разведчика. Он предлагал правоохранителю $400 за то, чтобы его не привлекали к ответственности.
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