Действующего нардепа поймали при получении взятки, - НАБУ

Депутат обещал за деньги посодействовать в получении контракта на услуги для больницы

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали при получении взятки действующего народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что депутата поймали на "горячем", когда он получил взятку в размере 558 тысяч гривен.

"По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - пишет пресс-служба НАБУ.

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Имя нардепа не раскрывается. Детали дела также обещают сообщить позже.

По информации телеграм-канала Perepichka News, задержан депутат "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

Напомним, на Одесчине военный пытался подкупить разведчика. Он предлагал правоохранителю $400 за то, чтобы его не привлекали к ответственности.

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