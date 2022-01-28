Почта

Действующего нардепа поймали при получении взятки, - НАБУ

Депутат обещал за деньги посодействовать в получении контракта на услуги для больницы
 |  Автор: Юрий Кобзар
Действующего нардепа поймали при получении взятки, - НАБУ
Нардепа поймали "на горячем" / facebook.com/nabu.gov.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали при получении взятки действующего народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Депутата Херсонского облсовета задержали на взятке

Отмечается, что депутата поймали на "горячем", когда он получил взятку в размере 558 тысяч гривен.

"По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - пишет пресс-служба НАБУ.

Читайте также: СБУ разоблачила чиновника Николаевоблэнерго во взяточничестве

Имя нардепа не раскрывается. Детали дела также обещают сообщить позже.

По информации телеграм-канала Perepichka News, задержан депутат "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

Напомним, на Одесчине военный пытался подкупить разведчика. Он предлагал правоохранителю $400 за то, чтобы его не привлекали к ответственности.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK