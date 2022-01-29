В "оранжевой" зоне уже 16 областей — Минздрав

Количество областей в "оранжевой" зоне эпидопасности с COVID-19 выросло до 16.

| Автор: Шароди Диана

По состоянию на субботу, 29 января, в "оранжевой" зоне эпидопасности с COVID-19 находятся 16 областей.

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Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины.

В областях, которые перевели в "оранжевую" зону, коэффициент обнаружения случаев инфицирования в Украине зафиксировался на уровне 20,5% при норме в 20%. Повышенный показатель обнаружили в 15 регионах Украины.

Особенно высокий показатель выявления новых больных фиксируется в Житомирской (40,2%), Сумской (37,9%) и Ивано-Франковской (36,0%) областях.

По динамике уровня госпитализаций при норме в 50% лидируют Волынская (80,6%), Ровенская (79,8%) и Одесская (61,1%) области.

В то же время "красный" уровень эпиднебезопасности установлен для Ивано-Франковской и Ровенской областей.

В "оранжевую" зону входят Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

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Напомним, Львовщина ужесточает карантин с 31 января. В связи с тем, что на западной Украине стремительно растет количество больных коронавирусом, в регионе решили принять меры по ужесточению карантинных мер.