Резников объяснил, почему Германия подыгрывает России

Министр обороны рассказал о зависимости Берлина от Москвы

Германия сегодня очень зависима от России, поэтому в своих решениях немецкое правительство руководствуется прагматизмом, а не идеалами и ценностями. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB.ua.

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Резников отметил, что новое немецкое правительство сохранило позицию своих предшественников по вопросу военно-технической помощи Украине. Такой подход он назвал несправедливым в условиях, когда был достроен газопровод "Северный поток-2".

"К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации. Это очевидно. Если их бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета "Газпрома", пожалуй, в этом и заложен ответ: прагматизм побеждает идеалы, европейские, демократические, либеральные ценности", – сказал Резников.

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Глава Минобороны отметил, что лояльность в отношении путинской России иногда оправдывают попыткой "искупления" вины за Вторую мировую войну. Однако Резников не понимает, почему такое "искупление" не практикуется в отношении Украины, которая в войне потеряла миллионы жизней.

"Мы имеем право на это и точно имеем право на самозащиту", – сказал Резников.

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Украинский министр также отметил, что Украина не просила у Германии 5 тысяч касок, которые ей подарил Берлин. По мнению Резникова, этим подарком новые власти Германии пытаются "сгладить ситуацию, в которой они выглядят не лучшим образом".

Напомним, Зеленский прокомментировал позицию Германии по Северному потоку-2. Также президент высказался о нежелании Германии помочь оружием Украине в связи с возможным вторжением РФ.

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