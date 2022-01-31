Минцифра пообещала накрыть качественным интернетом все крупные дороги

Задачу рассчитывают реализовать до конца года

До конца текущего года все международные автодороги Украины будут покрыты качественным интернетом. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на брифинге, пишет "Гордон".

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"Согласно лицензиям, полученным операторами мобильной связи в рамках запуска LTE 4G, до конца этого года качественным интернетом должны быть покрыты все международные трассы. Но два оператора – "Киевстар" и Vodafone – ускорились в этом направлении, потому что понимают важность развития цифровой инфраструктуры", – сказал Федоров.

Министр также рассказал, что за последние полтора года 3,7 млн украинцев впервые смогли подключиться к скоростному мобильному интернету по технологии LTE. Кроме того 9,3 млн украинцев смогли перейти с мобильного интернета уровня 3G на 4G.

Напомним, в Минцифры заявили о "безумных" темпах роста числа пользователей Дії. Уже около тринадцати миллионов граждан Украины скачали приложение Дія и пользуются услугами сервиса.

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