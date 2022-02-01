Карантин в Украине: "оранжевых" зон стало больше

В целом по Украине выше нормы показатель выявления новых случаев инфицирования коронавирусом.

Минздрав Украины сегодня, 1 февраля, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом. Киев перешел в "оранжевую" зону адаптивного карантина, свидетельствуют данные Минздрава.

На данный момент в "красной" зоне адаптивного карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, в "желтой" зоне - Днепропетровская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области. Все остальные области входят в "оранжевую" зону адаптивного карантина.

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В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, выше нормы показатель выявления новых случаев инфицирования коронавирусом (22,3%).

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 1 февраля 2022 года было подтверждено 4 095 263 случая СOVID-19. Выздоровели 3 631 580 человек, а 100 395 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 645 912 человек.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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Иллюстративное фото / moz.gov.ua