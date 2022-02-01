Сертификаты о третьей COVID-прививке запустили: Как его получить

Вакцинироваться еще одной дозой можно через 6-9 месяцев после получения второй прививки.

В Украине запустили сертификаты о получении третьей дополнительной прививки от COVID-19. С 1 февраля его можно сгенерировать в приложении "Дия". О том, как получить документ, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге. Также подробности указаны на странице ведомства в Facebook.

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"Как и обещали, все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19 могут скачать новый COVID-сертификат", – сказал политик.

Согласно рекомендациям Минздрава, сделать бустерную прививку можно через 6-9 месяцев от момента получения второй дозы вакцины. После этого в приложении или на портале "Дия" необходимо отправить запрос на генерацию соответствующего сертификата.

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Ляшко добавил, что сгенерировать документ можно после получения и внесения сведений о получении человеком третьей дозы вакцины в е-систему здравоохранения.

Сертификат будет действовать 270 дней со дня получения "бустера". Его можно будет использовать как внутри Украины, так и во время путешествий в другие государства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве планируют вернуть упрощенное оформление электронных больничных.

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