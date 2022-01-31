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В Украине занято 34% COVID-коек, но смертность ниже, – Ляшко
В данный момент в Украине занято 34,7% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Но в это же время количество смертей, вызванных инфекцией, значительно меньше показателя прошлых волн COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании, передает пресс-служба Офиса президента.
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Так, Ляшко рассказал, что занято более 24 тыс COVID-мест.
"В это же время, если сравнить с предыдущей волной заболеваемости COVID-19, уровень потребления кислорода в медучреждениях является более низким, то есть меньшее количество пациентов находятся в тяжелом состоянии. Более низкой является и смертность от коронавирусной болезни в сравнении с прошлой волной", – подчеркнул он.
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Что касается общей нагрузки на медсистему, то она ощущается, но еще выдерживается.
В свою очередь президент Владимир Зеленский указал на важность вакцинации. Он считает, что гражданам нужно постоянно напоминать о том, что благодаря прививкам и в случае заболевания COVID-19 будет переноситься в легкой форме.
Напомним, ранее в Минздраве сообщили, где в Украине больше и меньше всего вакцинированных.
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