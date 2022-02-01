Через "Дию" можно будет растаможить машину — названа дата

Уже до конца 2022 года растаможить автомобиль можно будет не вставая с дивана.

| Автор: Шароди Диана

Когда через "Дию" можно будет растаможить машину / depositephotos.com

В "Дию" функцию онлайн растаможки автомобиля внедрят уже до конца 2022 года. На данный момент технические специалисты работают над перенесением всех бюрократических процедур в формат нескольких кликов в мобильном приложении.

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Об этом пишет Автоконсалтинг.

Мобильное приложение "Дия" и соответствующий сервис до конца 2022 года получит функцию дистанционной растаможки машин. Тем не менее, техническая часть — это еще не все. Ведь для того, чтобы эта процедура была законной, нужно будет внести правки в некоторые существующие законодательные акты.

Как говорит глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, на данный момент парламент уже разрабатывает поправки к законам, чтобы легализовать электронную растаможку автомобилей.

Работать это будет примерно так: владелец транспорта через приложение "Дия" получит необходимые документы, подаст их в электронной форме, и со своего счета оплатит таможенные платежи.

Напомним, в 2021 году Парламент Украины принял новый закон о растамаживании "евроблях" и существенно снизила штрафы за нерастаможенные машины на иностранных номерах. Под упрощенную растаможку попадают транспортные средства, ввезенные физическими лицами на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2020 года, и которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.