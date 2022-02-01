Зеленский: Турция и Украина подпишут ЗСТ в течение двух дней

На неделе в Киев приедет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Украина может подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией уже в ближайшие два дня. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде.

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Напомним, что на неделе Украину посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Готовимся дать мощный экономический сигнал – заключить соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в течение двух дней", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что украинская и турецкая группы уже работают над данным документом. Президент также выразил уверенность, что сторонам удастся договориться.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Канада обновят соглашение о зоне свободной торговли.

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