Карантин в Украине: в "красную" зону могут войти еще 9 областей

Такое заявление сделала аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерина Кузьминова.

В Украине уже на этой недели 9 областей из-за увеличения количества новых случаев коронавируса могут войти в "красную" зону адаптивного карантина. Такое заявление сегодня, 1 февраля, во время брифинга сделала аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерина Кузьминова.

В частности, большие шансы на попадание в "красную" зону карантина у Винницкой, Донецкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях. В этих регионах превышено сразу несколько СOVID- показателей.

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Особенно сложная ситуация сложилась во Львовской области. Там за минувшие сутки, 31 января, медики выявили 3 411 новых случаев коронавируса.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 1 февраля 2022 года было подтверждено 4 095 263 случая СOVID-19. Выздоровели 3 631 580 человек, а 100 395 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 645 912 человек.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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