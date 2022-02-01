Экс-охранник Януковича арестован, пока заочно

Глава службы безопасности экс-президента сбежал из страны вместе со своим шефом в 2014 году

Суд по запросу Государственного бюро расследований заочно арестовал бывшего начальника службы безопасности экс-президента Виктора Януковича. Ранее ему заочно объявили подозрение в дезертирстве, сообщает ГБР.

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В версии следователей, в начале 2014 года генерал-майор отправился в командировку на территорию Автономной Республики Крым, где обеспечивал охрану тогдашнего президента Виктора Януковича. По истечении сроков командировки подозреваемый не вернулся к месту службы и выехал за пределы Украины.

В ГБР считают, что данные действия, которые ранее были квалифицированы как дезертирство, охранник Януковича осуществлял по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны.

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"Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда", - отметили в ГБР.

В настоящее время против экс-охранника Януковича ведется специальное (заочное) досудебное расследование. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в ТКГ заявили, что РФ может задействовать Януковича, чтобы напасть на Украину. Владимир Путин получит основания для вторжения, если экс-президент попросит его "войти".

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