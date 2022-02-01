В Чернигове отдали под суд двух полицейских из-за смерти их коллеги

Патрульные халатно отнеслись к службе, что стоило жизни их коллеге, считает следствие

В Чернигове передали в суд уголовное дело в отношении двух патрульных полицейских, которые не смогли предотвратить убийство своего коллеги осенью прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте также: В Германии задержаны подозреваемых в убийстве двух полицейских

Согласно материалам следствия, в ночь на 2 октября 2021 года обвиняемые во время патрулирования заметили группу юношей, которые затеяли конфликт с двумя мужчинами – полицейскими в отпуске.

"Правоохранители ненадлежаще отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей и не прекратили обнаруженное правонарушение. Вместо этого они покинули место происшествия, оставив без помощи двух своих коллег. После этого молодые люди продолжили избиение пострадавших, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу", - говорят в прокуратуре.

Читайте также: В Киеве таксисту сообщили о подозрении в нападении на пассажирку

Таким образом, двое патрульных, которые просто уехали с места конфликта, обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Напомним, ранее в суд направили обвинительный акт в отношении юношей – фигурантов этого дела. Они избили двух полицейских, находившихся вне службы, один из потерпевших скончался.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.