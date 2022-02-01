"Пусть привыкает": Житель Сумщины развращал свою 6-летнюю дочь

По ходатайству прокурора и следователя горе-отцу выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Сумской области будут судить 44-летнего мужчину, который развращал свою 6-летнюю дочь. Подробности случившегося передает пресс-служба прокуратуры.

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Так, Конотопская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя.

Следствие установило, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина раздел свою 6-летнюю дочь, после чего совершил с ней развратные действия сексуального характера.

В момент инцидента в комнату зашли знакомые обвиняемого. Они сделали ему замечания.

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"…он сказал, что ничего страшного в этом нет, пусть привыкает", – говорится в сообщении.

Как бы то ни было, суд уже выбрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Разбирательство продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе женщина с револьвером ограбила киоск.

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