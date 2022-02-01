- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
"Пусть привыкает": Житель Сумщины развращал свою 6-летнюю дочь
В Сумской области будут судить 44-летнего мужчину, который развращал свою 6-летнюю дочь. Подробности случившегося передает пресс-служба прокуратуры.
Читайте также: Полиция задержала студента, который продал данные 20 млн украинцев
Так, Конотопская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя.
Следствие установило, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина раздел свою 6-летнюю дочь, после чего совершил с ней развратные действия сексуального характера.
В момент инцидента в комнату зашли знакомые обвиняемого. Они сделали ему замечания.
Читайте также: Нелегал из Африки изнасиловал молодую киевлянку: "Издевался 3 часа"
"…он сказал, что ничего страшного в этом нет, пусть привыкает", – говорится в сообщении.
Как бы то ни было, суд уже выбрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Разбирательство продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе женщина с револьвером ограбила киоск.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.