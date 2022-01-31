Нелегал из Африки изнасиловал молодую киевлянку: "Издевался 3 часа"

Теперь иностранцу грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.

В Киеве нелегал из Африки изнасиловал молодую девушку. Мужчина издевался над жертвой 3 часа, а затем отпустил. Подробности передает пресс-служба столичной полиции.

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Так, 28 января в районе 07:00 к правоохранителям обратился дежурный врач Киевской клинической больницы. Он и сообщил о факте изнасилования.

"Почти 3 часа выходец из Камеруна издевался над 21-летней девушкой. Сейчас же мужчина задержан", – сказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Теперь ему грозит тюремное заключение на срок до 5 лет. По словам правоохранителя, африканец находился в Украине нелегально.

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Сама пострадавшая рассказала, что инцидент произошел после знакомства с неизвестным иностранцем. Он предложил девушке поехать в квартиру в составе компании.

Она добавила, мол в истории также фигурировала ее подруга. Считается, что она присутствовала в момент происшествия в квартире, но "сидела и ничем не помогала".

В это же время подруга рассказала, что африканец хотел совершить с девушкой половой акт, а она была против.

"После чего мы не могли выйти с квартиры, так как она была закрыта. Но мы его уговорили… он вызвал нам такси, и мы уехали", – сообщила вторая киевлянка.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине женщина задушила новорожденную дочь и выбросила ее в туалет.

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