За крушение танкера Delfi будут судить пограничника

Капитан пограничного катера не задержал танкер, имевший массу нарушений

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего капитана корабля Одесского отряда морской охраны по делу о крушении танкера Delfi в ноябре 2019 года. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По версии следствия, обвиняемый, командуя пограничным кораблем во время дежурства, знал о нарушениях, которые имелись у танкера, но не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

"Во время осмотра судна пограничниками установлено, что танкер пересек государственную границу Украины без необходимых документов и с меньшим количеством экипажа – командой из 3-х вместо 5-ти человек. Также была зафиксирована неисправность главных двигателей судна, потеря одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии", - говорят в прокуратуре.

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В итоге танкер в условиях шторма сорвался с якоря и сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин", где произошел разлив топлива. По мнению следователей, этого не случилось бы, если бы капитан погранкорабля выполнил свои обязанности согласно инструкции.

Таким образом, капитану вменяют небрежное отношение к военной службе, что причинило существенный ущерб (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Напомним, на Харьковщине начальник изолятора "заработал" 2 млн на зарплатной схеме. Был задержан сам руководитель учреждения и один из его подчиненных.

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