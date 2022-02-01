За гибель трех солдат на Донбассе будут судить офицера

Год назад трое военнослужащих подорвались на противотанковой мине

Государственное бюро расследование закончило следствие по делу о подрыве на минах трех военнослужащих в начале прошлого года. Обвиняемым по делу проходит бывший начальник инженерной службы одной из воинских частей, сообщили в ГБР.

Читайте также: Расстрел в Днепре: ГБР ищет женщину, которая вывезла Рябчука

По данным следствия, обвиняемый знал, что дорога в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области заминирована.

"Тем не менее, он не обозначил взрывные устройства предупреждающими знаками и не огородил опасный участок. Более того, бывший военнослужащий не проинформировал командование о наличии мин и не принял меры по их обезвреживанию", - считает следствие.

Читайте также: ГБР проводит обыски у действующего нардепа: В чем подозревают

Утром 14 февраля 2021 года на этих минах подорвалась группа военнослужащих, которые направлялись из одного командного пункта в другой. Трое из них погибли.

По указанным фактам экс-начальник инженерной службы обвиняется в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Обвинительный акт уже направлен в суд. Если вина военнослужащего будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, чиновникам сообщили о подозрении за пожары в Луганской области. Двум лесничествам Луганской области причинен ущерб в размере более 5 млрд гривен.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.