На Харьковщине начальник изолятора "заработал" 2 млн на зарплатной схеме

Был задержан сам руководитель учреждения и один из его подчиненных.

В Харьковской области начальник изолятора "заработал" 2 млн грн на схеме с зарплатами. Чиновник ее реализовал с помощью шестерых полицейских. В чем заключалась схема, сообщает пресс-служба ГБР.

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Предварительно установлено, что начальник изолятора временного содержания на Харьковщине договорился с подчиненными о том, что они могут не ходить на работу, но в это же время будут получать зарплату. За это полицейские охраны должны были платить начальнику половину полученных доходов. Деньги правоохранителю передавали или лично, или отправляли на банковскую карту.

Следствие считает, что таким образом злоумышленники получали средства на протяжении нескольких лет.

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В конце января 2022 года был зафиксирован очередной платеж. Полицейские переводили деньги на счет жены начальника изолятора. Считается, что в общем ему было выплачено больше 2 млн грн.

Руководитель изолятора и один из его подчиненных уже были задержаны после передачи очередной суммы. В самом изоляторе, в домах фигурантов и в помещении местной Нацполиции проходят обыски. Пятерым правоохранителям уже вручили подозрения. Им грозит лишение свободы на срок до 8 лет, а также лишение права занимать ряд должностей или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следственные фото / dbr.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР проводит обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

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