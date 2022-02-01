Перегруппировка россиян. Что происходит на границе

Украинская разведка имеет доказательства того, что Россия перегруппировывает вооруженные подразделения на временно оккупированной территории Донбасса.

Россия заявляет, что отводит часть войск от украинской границы в места постоянной дислокации. Украина не верит и говорит лишь о перегруппировки противника. Что происходит у границ?

Заявления России

29 января Западный военный округ (ЗВО), охватывающий несколько граничащих с Украиной регионов России (в том числе Воронежскую и Курскую области) заявил о завершении “плановой проверки боевой готовности соединений и воинских частей”. В этом заявлении говорилось также о возвращении в места постоянной дислокации “подразделений из состава бригад связи, отрядов инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты”.

“Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования”, — заявили в ЗВО.

Целью проведенной проверки там назвали оценку готовности подразделений к выполнению задач по предназначению.

На фоне угрозы возможного вторжения России, которая держит в напряжении весь мир с конца прошлого года, такое сообщение было оценено в соцсетях и некоторых СМИ как первый признак отвода от границ Украины российских войск.

Однако сразу несколько западных военных экспертов призвали не доверять таким оценкам, указывая на отсутствие реальных признаков масштабного отвода войск — и, напротив, подчеркивая повышение боеготовности российской армии.

Эксперт аналитической группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов убежден, что плановая проверка боеготовности войск, о завершении которой заявили в Западном военном округе РФ, “не имела ничего общего с наращиванием сил у границы, которое продолжается”.

Не верит в реальный отвод войск и Майкл Кофман, эксперт по российским вооруженным силам в американской аналитической компании CNA — один из главных аналитиков, к которому обращаются за комментариями по теме мировые СМИ.

По его словам, сообщение Миноборны РФ о завершении “плановой проверки боевой готовности”не является позитивным показателем.

“Как раз наоборот, — пишет Кофман. — Они завершают плановые проверки и учения, приводя личный состав в более высокий уровень готовности. Отвода развернутых впереди подразделений нет”.

EPA

Данные разведки

Украинская разведка имеет доказательства того, что Россия перегруппировывает вооруженные подразделения на временно оккупированной территории Донбасса.

"В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня", - сообщили в главном управления разведки Министерства обороны.

Позиция власти

Комментируя заявление РФ об отводе части войск, президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит очень на это рассчитывать.

Он напомнил об аналогичной ситуации в прошлом году, когда Россия отвела часть войск, а затем вернула их назад.