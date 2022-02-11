В Украине второй день подряд более 41 тыс новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 4 млн случаев коронавируса.

В Украине в четверг, 10 февраля, медики зафиксировали 41 229 новых случаев COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. 236 человек умерли от осложнений, а 20 850 – выздоровели.

Состояние здоровья 3 936 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев болезни в четверг зафиксировали в Киеве (4104) и в Одесской области (4096). Меньше всего – в Кировоградской области (511).

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 4 462 970 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 750 826 человек, а 102 403 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 90 578 человек.

Вакцинацию 10 февраля в нашей стране проводили 1 016 мобильных медицинских бригад, 3 205 пунктов вакцинации и 426 центров вакцинации населения.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr