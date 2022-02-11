Полиция провела обыски по делу о ДТП с кортежем Ярославского

Правоохранители изъяли видео с камер видеонаблюдения, дело открыто по двум статьям.

В рамках расследования производств по факту смертельного ДТП, которое произошло под Харьковом с кортежем Александра Ярославского, полиция провела ряд обысков. А именно в гостинице и доме бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранителей.

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Отмечается, что обыски были проведены, в том числе, и в доме водителя Ярославского. Последний явился в полицию с повинной.

Как объяснили в пресс-службе, обыски проводились с целью изъятия записей с камер видеонаблюдения, а также подтверждения, что использовалась именно машина марки Mercedes. Кроме того, устанавливались лица, которые также могут быть причастны к произошедшему.

Фото с обысков / t.me/police_kh_region

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По факту аварии следователи открыли производства по двум статьям.

Напомним, 9 февраля появилась информация, что под Харьковом машина из кортежа Ярославского сбила насмерть мужчину и скрылась с места. Сам бизнесмен улетел в Лондон.

Позже водитель Ярославского явился в полицию и заявил, что во время движения наехал на препятствие, характер которого не распознал.

А из-за попыток скрыть обстоятельства ДТП был уволен глава харьковской полиции.

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