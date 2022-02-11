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Полиция установила личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского

Под колесами кортежа погиб ранее судимый местный житель
 |  Автор: Юрий Кобзар
Полиция установила личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского
Полиция выясняет, кто сидел за рулем машины, сбившей пешехода / dbr.gov.ua

Полиция установила личность мужчины, который погиб в ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции

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"Установлена личность погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Никакой другой информации о погибшем пешеходе в полиции не сообщили.

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По данным журналиста Юрия Бутусова, погибший — ранее судимый, освободился из колонии 31 декабря прошлого года. Источник этой информации журналист не назвал.

Напомним, из-за ДТП с кортежем Ярославского в ГБР открыло дело против полиции. Вину за ДТП едва не возложили на невиновного.

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