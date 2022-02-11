- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Полиция установила личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского
Полиция установила личность мужчины, который погиб в ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции
Читайте также: Полиция провела обыски по делу о ДТП с кортежем Ярославского
"Установлена личность погибшего в ДТП. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области", - говорится в сообщении.
Никакой другой информации о погибшем пешеходе в полиции не сообщили.
Читайте также: Венедиктова взяла под личный контроль ДТП с кортежем Ярославского
По данным журналиста Юрия Бутусова, погибший — ранее судимый, освободился из колонии 31 декабря прошлого года. Источник этой информации журналист не назвал.
Напомним, из-за ДТП с кортежем Ярославского в ГБР открыло дело против полиции. Вину за ДТП едва не возложили на невиновного.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.