"Не стесняйтесь": Зеленский призвал мэра Харькова говорить по-русски

Президент выразил уверенность, что в русскоязычном Харькове все думают "очень проукраински"

Президент Владимир Зеленский призвал мэра Харькова Игоря Терехова не стесняться говорить по-русски. Это произошло во время заседания Конгресса местных властей, состоявшегося сегодня в столице Слобожанщины.

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Так, харьковский городской голова начал свое выступления на украинском, но тут же перешел на русский язык.

"Хочу вас заверить, что Харьков всегда был, есть и будет форпостом нашей страны в вопросах развития, сохранения и защиты Украинской государственности… С вашего разрешения я перейду на русский язык, потому что мне так удобнее", - сказал Терехов.

Президента это не смутило. Наоборот он и сам тоже заговорил по-русски.

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"Я думаю, что мы неслучайно сегодня собрались в вашем прекрасном городе – в городе Харьков. И вы, господин Терехов, не стесняйтесь, вы так стеснялись перейти на русский язык. Мы этого не боимся. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраински. И это верно. И в 2014 году никто не сдал Харьков оккупантам", – сказал Зеленский.

Также глава государства выразил уверенность, что харьковчане "достойно будут защищать свой город".

Напомним, Зеленский пригрозил главам нескольких ОГА увольнениями. Причина возможным кадровым переменам одна – неудовлетворительное состояние подготовки к возможным угрозам в некоторых регионах.

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