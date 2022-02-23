Украина подверглась новой мощной кибератаке

Хакеры "дидосят" госсайты и банки

Официальные сайты государственных органов и банковских учреждений Украины подверглись новой кибератаке. Об этом в своем Телеграм сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД", - сообщил он.

Федоров заверил, что портал и мобильное приложение "Дія" успешно справляются с текущей атакой и работают стабильно. Также, по его словам, трафик на госсайтах переключили на другого провайдера, чтобы минимизировать ущерб от атаки.

Напомним, президент Зеленский считает, что нельзя спрогнозировать, какие следующие шаги предпримет президент РФ Владимир Путин и главари так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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