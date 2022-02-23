Украина не намерена возвращать ядерное оружие, - МИД

Украина рассчитывает, что система мировой безопасности защитит ее

Украина не намерена возвращать себе ядерное оружие, от которого отказалась в 1994 году. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Читайте также: Зеленский ответил на требования Путина

"Сегодня мы ожидаем, что мир вместо этого обеспечит нашу безопасность соответствующим масштабом и решительностью действий перед лицом исторического уровня угрозы. Именно поэтому Украина обратилась за безотлагательными консультациями в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума", — пояснил он.

По словам Кулебы, президент Владимир Зеленский инициировал создание нового переговорного формата для урегулированию нынешнего кризиса безопасности. Он предусматривает участие пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН – США, России, Китая, Великобритании и Франции, а также Украины, Германии и Турции.

Читайте также: Дипломат сравнил Путина с Гитлером: "Просто повторение"

"Мы ожидаем, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы потушить пожар в центре Европы, который вот-вот вспыхнет. "Российский кризис безопасности" должен завершиться возвращением России на путь дипломатии", — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что отсутствие надлежащей реакции или нейтральная позиция будет способствовать дальнейшей эскалации.

Напомним, Кулеба в ООН предупредил, что Россия не остановится на Украине. Если Путина не остановить, мир вернется "в самые темные времена 20-го века", говорят в МИД.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.