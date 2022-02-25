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Россияне захватили Конотоп, рвутся к Киеву, - Генштаб

Противник несет большие потери, но все равно стремится взять столицу
 |  Автор: Юрий Кобзар
Россияне захватили Конотоп, рвутся к Киеву, - Генштаб
Иллюстративное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Российские войска захватили город Конотоп в Сумской области. Противник рвется к Киеву, неся потери. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что после вчерашнего разгрома российского десанта в Гостомеле Россия пересмотрела планы по высадке нового десанта. Новую партию десантников высадили в белорусском городе Гомель, откуда они будут атаковать Киев через границу.

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"Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев", - отметили в Генштабе.

Напомним, вчера россиянам удалось высадить большой десант в Гостомеле. Силами ВСУ десант удалось уничтожить уже к ночи.

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