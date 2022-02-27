Епифаний попросил Кирилла забрать тела российских оккупантов

Тела более трех тысяч российских солдат находятся в Украине, отметил митрополит Епифаний.

Глава Православной Церкви Украины Епифаний написал обращение патриарху Московскому Кириллу с просьбой забрать тела погибших в Украине солдат Российской Федерации. Об этом предстоятель написал на сайте ПЦУ в воскресенье, 27 февраля.

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Священнослужитель напомнил российским священникам о том, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину продолжается уже четвертый день. Пострадали люди, погибли мирные жители и военные.

"Уже понятно, что сохранение благосклонности Путина и руководства РФ для Вас намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считала Вас своим пастырем. Поэтому вряд ли имеет смысл обращаться к Вам с просьбой сделать что-нибудь действенное, чтобы агрессия России против Украины немедленно прекратилась", - подчеркнул Епифаний.

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Епифаний обратился к московским священникам как к православным христианам с просьбой проявить человечность и заботу к телам погибших солдат РФ. В частности, глава ПЦУ напомнил, что Украина уже обращалась с призывом вернуть тела россиян домой, чтобы родные и близкие могли с ними попрощаться, однако ответа не последовало.

Поэтому я обращаюсь к Вам, как главе РПЦ – проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии – хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи "русского мира" – Ваши и Вашего президента, - подытожил он

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