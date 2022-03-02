Оккупанты пригрозили уничтожить Конотоп за сопротивление

Россияне поставили ультиматум населению города

Российские войска, захватившие Конотоп, поставили ультиматум – если жители будут сопротивляться, город накроют артиллерией. Об этом заявил мэр Артем Семенихин.

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"Они нам поставили условие. Сейчас, если мы начинаем сопротивление, они разносят город артиллерией", - заявил мэр, выступая на площади перед жителями города.

После этого он спросил у собравшихся горожан, будут ли они воевать за Конотоп. Люди выразили согласие.

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"Я за то, чтобы воевать. Решение принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена", - подчеркнул Семенихин.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился ко всем евреям мира из-за ракетного удара российских военных по Бабьему Яру в Киеве.

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