В Новопскове оккупанты обстреляли мирное население – глава ОГА

Ранены три местных жителя, сейчас они находятся в больнице.

Сегодня, 5 марта, в поселке Новопсков Луганской области российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям, которые вышли на акцию протеста. Ранены три человека, сообщил в Facebook глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, жители поселка Новопсков, которые хотели остановить колонну российских войск, не имели оружия. У них были только государственные флаги Украины.

Однако, оккупанты все равно открыли огонь, ранив трех человек. Все раненые госпитализированы.

Отметим, что во многих населенных пунктах, которые временно захватили российские оккупанты. Проходят митинги в поддержку Украины. Так, например, вчера, 4 марта, в Херсоне на майдан Свободы вышло большое количество людей с украинскими влагами.

Между тем, ВСУ сейчас продолжают вести тяжелые бои. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, российские войска сосредоточились на окружении Киева и на продолжении блокирования окруженных населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

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