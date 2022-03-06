Ряду украинских городов присвоено специальное звание Город-герой

Президент Украины Владимир Зеленский официально присвоил почетные звания города-героя шести городам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем населенным пунктам, которые больше всего пострадали от нашествия оккупантов. Об этом в воскресенье, 6 марта, сказано в видеобращении президента.

"Я решил отметить специальным званием, как это уже когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение. Городами-героями станут: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", – сказал президент.

Город-герой - высшая степень отличия, которой удостоены четыре украинских города, прославившихся героической обороной во время Второй мировой войны. Это звание присвоено:

Одессе;

Севастополю;

Киеву;

Керчи.

Также президент наградил орденами глав областных администраций и мэров городов, наиболее отличившихся в обороне своих общин.

Орденом Богдана Хмельницкого Третьей Степени награждаются: Председатель Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич. Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович. Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович. Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович. Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич. Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Орденом Мужества награждаются: Мэр Харькова Терехов Игорь Александрович. Мэр Николаева Сенкевич Александр Фёдорович. Мэр Чернигова Атрошенко Владислав Анатольевич. Мэр Сум Лысенко Александр Николаевич. Мэр Херсона Колыхаев Игорь Викторович. Мэр Мелитополя Федоров Иван Сергеевич. Мэр Новой Каховки Коваленко Владимир Иванович.

Напомним, в Генштабе сообщили, что основные усилия армии РФ сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.