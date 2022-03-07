Эксперт назвал три сценария окончания войны в Украине

Самый жесткий — первый сценарий, а остальные хоть и более мягкие, но не такие вероятные, сказал он.

Существуют три сценария окончаний войны в Украине. Свое видение на развитие событий назвал американский журналист Томас Фридман, чьи слова передает The New York Times.

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Так, по прогнозу самым жестким является первый сценарий. Остальные — мягче, но они считаются менее вероятными.

Сценарий первый

Если западным странам не удастся остановить главу РФ Владимира Путина, то он решит стереть Украину с лица земли. Это могут быть военные преступления масштабов, которые в Европе не происходили со времен нацистов.

Эксперт пишет, что современному миру еще не приходилось иметь дело с политиком, которого обвиняют в военных преступлениях большого уровня, и чья страна была бы крупнейшим поставщиком газа и нефти, имела самый большой арсенал ядерного оружия в мире, а также территорию, охватывающую 11 часовых поясов.

Сценарий второй

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Введенные против РФ санкции начнут действовать, а потому стороны будут вынуждены пойти на компромисс.

"В обмен на прекращения огня и вывод российских войск восточные анклавы Украины, которые сейчас де-факто находятся под контролем России, будут формально переданы России", — считает Фридман.

В это же время Украина пообещает не вступать в НАТО, а США с союзниками снимут с РФ введенные санкции.

Специалист считает этот сценарий маловероятным, так как он будет требовать от Путина признания неспособности реализовать личное видение реинтеграции Украины.

Сценарий третий

Россияне могут восстать и свергнуть Путина, но такое будущее является самым маловероятным, пишет Фридман. Он приводит в пример недавние события в РФ, мол тысячи людей уже вышли на улицы в знак протеста против войны. При этом граждане рискуют своей безопасностью.

"И хотя слишком рано говорить об этом, их противодействие заставляет задуматься, преодолевается ли так называемый барьер страха и может ли массовое движение в конечном итоге положить конец правлению Путина", — подытожил эксперт.

Напомним, что в это же время во Франции ожидают победы Украины.

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