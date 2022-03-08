Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции, - Зеленский

Президент заявил о необходимости сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский готов вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но речь о капитуляции не идет. Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

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Среди прочего журналист поинтересовался у президента Украины, пойдет ли Украина на ранее озвученные требования России – закрепленный в Конституции отказ от НАТО; признание Крыма за Россией и признание независимости боевиков "Л/ДНР".

"Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции. Потому что это не обо мне, это о людях, которые избрали меня. Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ", - заявил президент.

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По словам Зеленского, украинцы не хотят быть страной, которая "просит что-то на коленях". Сам он тоже не хочет быть "таким президентом".

"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что главным является то, как люди на оккупированных Россией территориях будут жить.

"Что должно быть сделано – Путин должен начать говорить, начать диалог, вместо того, чтобы жить в информационном шаре без кислорода. Я думаю, это то, где он находится", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский обратился к женщинам в день 8 марта. Президент не смог произнести поздравительную речь в условиях масштабной войны.

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