В Украине ввели контроль цен на некоторые продукты: Список

Также контролировать будут цены на лекарства, бензин, дизтопливо и сжиженный газ.

В Украине ввели контроль цен на некоторые продукты. Следить за установлением розничных цен будут полицейские, областные власти и другие контролирующие органы. Соответствующее постановление №223 было принято Кабинетом министров, указывается на его сайте.

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Так, контроль будет осуществляться в период военного положения. В список вошли мука, хлеб, макаронные изделия, овсяная и гречневая крупы, куриные тушки, говядина, свинина, молоко, куриные яйца, сметана, сливочное масло и подсолнечное масло с сахаром.

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Кроме того, власти будут контролировать цены на капусту, морковь, картофель, лук, свеклу, бензин А-92 и А-95, дизтопливо, сжиженный газ, отечественные нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарства, а также 96% раствор этанола.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия назначила поезда для вывоза беженцев из Украины.

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