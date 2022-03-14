Германия создала нынешнюю мощь России – Кулеба

В МИД считают, что теперь Берлин должен оказать соответствующую поддержку Украине

Германия за годы дружественных отношений с Россией помогла путинскому режиму достичь нынешней мощи. Об заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет ZDF.

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"Мне очень жаль, что приходится это говорить: вы фактически помогли создать нынешнюю мощь России. И мы надеемся, что вы также внесете соответствующую сумму, чтобы остановить российскую военную машину", - заявил Кулеба.

Глава украинской дипломатии отметил, что Германия как партнер должна помочь Украине в отражении российской агрессии.

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"Я не думаю, что это справедливо, что Германия в последние годы имела широкомасштабное оборонное сотрудничество с Россией. Так что, возможно, сейчас самое время снабдить нас всем необходимым для самозащиты", - заявил министр.

Также Кулеба призвал Германию усилить санкции против России и стать лидером санкционного давления на Кремль. В то же время он ожидает от Берлина поддержки евроинтеграционных устремлений Киева.

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"Украина должна стать членом ЕС. Это невозможно сделать в мгновение ока, но мы ожидаем, что правительство Германии также поддержит это решение. Потому что Украина принадлежит Европе, и с Украиной Европа будет в большей безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Кулеба призвал Запад обеспечить Украину оружием. Он также призвал ввести против России больше санкций.

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