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Войска РФ разбомбили мост между Энергодаром и Запорожьем

Эвакуация невозможна, как и доставка гуманитарных грузов.
Войска РФ разбомбили мост между Энергодаром и Запорожьем
Фото моста / t.me/energoatom_ua

Российские войска разбомбили мост между Энергодаром и Запорожьем. Из-за этого между городами отсутствует транспортное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома". 

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В сообщении сказано, что был разрушен мост в районе Каменского. Из-за этого пока что невозможна как эвакуация людей, так и доставка гуманитарных грузов конвоями. 

Совершить объезд можно лишь по плохим дорогам и через горячие точки, в которых находятся вражеские боевые позиции. 

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"Рашисты не пропускают через Токмак и другие населенные пункты по пути", — говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что стартовал четвертый раунд мирных переговоров между РФ и Украиной.

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