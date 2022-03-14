Оккупанты специально уничтожают сельхозтехнику – ГУР

Захватчики хотят спровоцировать продовольственный кризис, считают в разведке

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают сельхозтехнику, чтобы подорвать продовольственную безопасность Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"Происходит целенаправленное уничтожение врагом сельскохозяйственной техники. Это поставит под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. Что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах нашего государства. Ставится под угрозу продовольственная безопасность не только Украины. Наше государство – один из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая", - сообщает разведка.

Так, случаи систематического уничтожения агротехники зафиксированы в Броварском районе Киевской области, Мелитопольском районе Запорожской области, а также сразу в нескольких районах Черниговской, Херсонской и Харьковской областей.

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"Из последних сообщений: ночью 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района (Сумская область) нанесен прицельный авиационно-бомбовый удар по местам хранения сельхозтехники. В результате удара, вся техника, более 30 единиц, была уничтожена", - сообщили в ГУР.

Напомним, россияне разрушили канализационные очистные сооружения под Василевкой. Теперь сточные воды попадают в Днепр.

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