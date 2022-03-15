Поврежден терминал и взлетно-посадочная полоса.

В ночь на вторник, 15 марта, войска РФ ударили ракетами по аэропорту в Днепре. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

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Так, по словам политика, было зафиксировано несколько ударов.

"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара", — написал он.

Резниченко добавил, что в результате атаки был поврежден терминал, а также была разрушена взлетно-посадочная полоса. Разрушения являются масштабными.

"Потребуется много времени на восстановление", — подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

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В свою очередь в пресс-службе ГСЧС уточнили, что взлетно-посадочная полоса для эксплуатации больше не пригодна.

"Умерших нет", — добавили чрезвычайники.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начала национализацию 15 тыс вагонов из РФ.

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