Киву лишили мандата народного депутата

В отношении Ильи Кивы украинские правоохранители открыли уголовное производство.

Верховная Рада Украины сегодня, 15 марта, лишила Илью Киву мандата народного депутата. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

В сообщении говорится, что за лишения Кивы депутатского мандата было подано 335 голосов.

Напомним, ранее в отношении Ильи Кивы украинские правоохранители открыли уголовное производство по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему уже сообщили о подозрении в преступлении.

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Ранее стало известно, что правоохранители задержали депутата Полтавского областного совета от партии "ОПЗЖ" Олега Панкратьева, который был помощником Ильи Кивы. Его подозревают в государственной измене и подрыве государственной власти.

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