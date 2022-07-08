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Верховная Рада прекратила полномочия нардепа Новинского

Ранее нардеп решил сложить свои полномочия
Верховная Рада прекратила полномочия нардепа Новинского
Вадим Новинский / facebook.com/people/Вадим-Новинский

Сегодня депутаты Верховной Рады проголосовали за прекращение полномочий народного депутата Вадима Новинского. Об этом сегодня сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. 

"Парламент прекратил полномочия народного депутата Новинского. За - 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения", - поделился Железняк. 

Он добавил, что сейчас в составе ВР остается 421 нардеп. 

Отметим, что ранее Вадим Новинский заявил, намерен сложить свои полномочия. Он решил сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении УПЦ, а также на восстановлении разрушенных храмов. 

Напомним, что Кабинет Министров Украины на заседании вчера одобрил проект указа президента Владимира Зеленского о назначении председателем Черновицкой областной государственной администрации Руслана Запаранюка.

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