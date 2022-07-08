Верховная Рада прекратила полномочия нардепа Новинского

Ранее нардеп решил сложить свои полномочия

Сегодня депутаты Верховной Рады проголосовали за прекращение полномочий народного депутата Вадима Новинского. Об этом сегодня сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Парламент прекратил полномочия народного депутата Новинского. За - 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения", - поделился Железняк.

Он добавил, что сейчас в составе ВР остается 421 нардеп.

Отметим, что ранее Вадим Новинский заявил, намерен сложить свои полномочия. Он решил сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении УПЦ, а также на восстановлении разрушенных храмов.

Напомним, что Кабинет Министров Украины на заседании вчера одобрил проект указа президента Владимира Зеленского о назначении председателем Черновицкой областной государственной администрации Руслана Запаранюка.

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