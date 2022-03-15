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Верховная Рада продлила военное положение до 25 апреля

Это будет второе продление на 30 суток в связи с военным вторжением России.
Верховная Рада продлила военное положение до 25 апреля
15 марта в Святошинском районе Киева из-за атаки РФ загорелся девятиэтажный дом. / ДСНС України

Верховная Рада Украины продлила военное положение дополнительно на 30 суток. Это будет второе продление, которое вступит в силу 26 марта в связи с военной агрессией России на территории Украины. Об этом сообщает УНИАН.

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Так, военное положение продлится до 25 апреля. Отметим, что Украина находится в военном положении с первого дня войны, 24 февраля. 

Напомним, что рано утром 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины и начала атаковать стратегические объекты. Потом их бомбежки переросли в обстрелы мирного населения, жилых и гражданских объектов. 

Ранее мы писали, что Михаил Подоляк прокомментировал текущие переговоры с Россией. По словам советника руководителя Офиса президента, в диалоге стороны вернулись к обсуждению первоначальных целей.

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