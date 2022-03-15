ГБР провело обыски у нардепов ОПЗЖ

Нашли много денег, огнестрельное оружие и гранаты

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у нескольких народных депутатов из фракции ОПЗЖ, которые ранее незаконно пересекли государственную границу Украины или только планировали это сделать. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования по неправомерным действиям должностных лиц правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что при обыске у нардепа Вадима Рабиновича среди прочего нашли три ружья и большое количество наличных в гривнах и долларах. Кроме того, у Виктора Черного были найдены две гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у Олега Волошина – пистолет.

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Ведется следствие по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, в Раде признались, сколько нардепов выехали из страны. Утверждается, что это депутаты, и ранее имевшие "непатриотические проявления".

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