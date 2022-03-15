Недельную помощь Запада Украина расходует за 20 часов – Зеленский

Украина столкнулась с "саранчой", которая количеством сильно превосходит украинскую армию

Военная помощь Запада, которая поставляется с расчетом на неделю использования, фактически расходуется за 20 часов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на встрече глав государств Объединенного экспедиционного корпуса, куда входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Швеция и Норвегия.

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Глава украинского государства отметил, что без помощи со стороны Запада Украине было бы сложно, однако нужно еще больше помощи. В этом контексте он также упомянул необходимость в поставке боевых самолетов.

"Наши люди берут трофеи, мы захватываем российскую технику днем, ночью, берем все на поле боя и отправляем снова в бой. Даже сделали боеспособной старую советскую технику, которая у нас не работала и все, что мы получаем от вас. Но объем, который вы даете… на неделю мы используем за 20 часов. У нас столько оккупантов, наши военные называют их саранча", - заявил он.

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По словам Зеленского, на каждого украинского защитника приходится по 20-30 оккупантов, "на один наш танк – 100 их".

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО и это уже понятно. Политика открытых дверей на страну не распространяется, Киеву дали это понять, сказал глава государства.

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