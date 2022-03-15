Командующий ООС назначен главой Киевской ОГА

Зеленский провел важную рокировку и перевел одного из самых опытных командиров с Донбасса на киевское направление

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Павлюка с должности командующего Операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе и назначил его главой Киевской областной военной администрации. Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

Читайте также: Зеленский: Украина не станет членом НАТО, мы уже поняли

"Оккупанты надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это абсурд. Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области я назначил главой областной военной администрации Александра Павлюка", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Алексей Кулеба, теперь уволенный с должности главы Киевской ОГА, будет помогать новому руководству области.

Читайте также: Данилов: Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором должна быть страна с ядерным оружием

"Так что киевское направление и ситуация в области получают еще большее внимание", - заявил президент.

Для справки. Александр Павлюк родился 20 августа 1970 года в Новоград-Волынском. В 1991 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище и с тех пор продолжал идти по военной карьерной лестнице.

Читайте также: Верховная Рада продлила военное положение до 25 апреля

В 2006 – 2007 гг. командовал украинскими миротворцами в Косово. В 2017 - 2020 гг. — командующий войсками Оперативного командования "Запад". С лета 2021 года и до сегодняшнего дня командовал Объединенными силами на Донбассе.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого II и III степени, а также званием "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" (4 марта 2022 года).

Напомним, Зеленский заявил, что недельную помощь Запада Украина расходует за 20 часов. Украина столкнулась с "саранчой", которая количеством сильно превосходит украинскую армию.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.