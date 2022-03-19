Зеленский рассказал о "единственном шансе для России"

"Содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины - это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок".

Единственный шанс для Российской Федерации уменьшить вред от собственных ошибок - содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины. Об этом в ночь на 19 марта, в субботу, заявил в новом видеообращении украинский лидер.

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"Нужно встречаться и говорить", - сказал он.

Он подчеркнул, что содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины - это "единственный шанс для России уменьшить вред от собственных ошибок", - заявил он.

Владимир Зеленский добавил, что если территориальная целостность нашей страны не будет восстановлена, РФ понесет очень серьезные потери.

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"Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться", - сказал он.

Также он добавил, что "потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться".

Говоря о ситуации на фронте, президент подчеркнул, что жестокий подход врага играет против него самого.

Напомним, Джо Байден предупредил лидера КНР о последствиях в случае оказания Китаем помощи РФ в войне против Украины.

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